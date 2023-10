Rusové si patrně sestřelili vlastní stíhačku Su-35, tvrdí Londýn

Ruské síly s vysokou pravděpodobností minulý týden sestřelily na Ukrajině vlastní stíhačku Suchoj Su-35. Dnes to na sociální síti X napsalo britské ministerstvo obrany, které se odvolává na poznatky britské vojenské rozvědky. Su-35 je nejmodernější stíhačka v arzenálu ruské armády.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2023.

https://t.co/8Cdparo7Vf

October 4, 2023