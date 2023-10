Lidovci tlačí na ODS kvůli eurokandidátce. Jurečka varuje před ohrožením značky a další spolupráce

Rozhodnutí stran Spolu o eurovolbách je už skutečně na spadnutí. Lidovci do finálních debat vnesli i úvahy nad budoucností spolupráce. „Bylo by těžko vysvětlitelné, proč do sněmovních voleb jdeme spolu, a do evropských voleb ne,“ argumentuje Marian Jurečka.

Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Petr Fiala se spolu fotí na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N