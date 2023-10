CNN: USA v oficiální nótě vyzvaly Ukrajinu, aby přidala v boji proti korupci

Spojené státy stále silněji naléhají na Ukrajinu, aby přidala v boji proti korupci, píše na svých internetových stránkách americká televize CNN s odvoláním na vícero nejmenovaných zdrojů.

Washington v posledních týdnech vyslal do Kyjeva několik nót, v nichž naznačil, že určité formy americké hospodářské pomoci budou spojovány s pokrokem Ukrajiny v reformách jejích institucí.

Podle CNN se nic nemění na vojenské podpoře, kterou zemi čelící 19 měsíců ruské agresi poskytuje administrativa prezidenta Joea Bidena. Nejmenovaní američtí činitelé ale dávají jasně najevo, že další formy pomoci pro Ukrajinu by mohly být ohroženy, pokud Kyjev neudělá více pro potírání korupce. Americký Kongres ještě neschválil žádost Bidenovy administrativy o dalších 24 miliard dolarů (zhruba 562 miliardy korun) pro Ukrajinu. Někteří republikáni odrazují od poskytnutí takové částky, aniž by s tím byla spojena důkladná kontrola a aniž by to bylo vázáno na určité podmínky.

„Vzkaz Ukrajincům byl vždy takový, že když některé z těchto peněz budou zpronevěřeny, pak to ohrožuje celou americkou pomoc pro jejich zemi,“ řekl CNN jistý činitel.

Americké ministerstvo zahraničí koncem léta poslalo do Kyjeva formální diplomatickou nótu, v níž upozornilo, že Spojené státy očekávají, že Ukrajina bude nadále přijímat různá opatření proti korupci a pro zvýšení finanční transparentnosti, aby mohla dostávat přímou podporu rozpočtu. V demarši Washington také zdůrazňoval, že je třeba, aby Ukrajina zavedla kritické reformy podle programu Mezinárodního měnového fondu. Jedna z nich se týká boje proti praní špinavých peněz s cílem zabránit financování terorismu.

Kromě toho Bílý dům vytvořil seznam reforem, které by Ukrajina měla přijmout, aby mohla dále přijímat podporu ze strany USA a pokračovat ve sbližování s Evropskou unií. „Šlo o seznam vytvořený jako základ pro konzultace s ukrajinskou vládou a dalšími klíčovými partnery…,“ uvedla americká ambasáda v Kyjevě. Dokument obsahuje změny, které by Ukrajina mohla udělat během tří měsíců, půl roku, roku a 18 měsíců.

Server Politico v pondělí napsal, že Bidenova administrativa si kvůli korupci na Ukrajině dělá mnohem větší starosti, než veřejně přiznává. Washington varuje, že vysoká míra korupce, s níž se východoevropská země dlouhodobě potýká, by mohla partnery Kyjeva odradit od toho, aby mu dále poskytovali pomoc pro obranu proti Rusku. (ČTK)