V Turecku zatkli po nedělním atentátu přes 70 lidí kvůli údajným vazbám na PKK

Turecká policie dnes zatkla více než sedm desítek lidí kvůli podezření z vazeb na organizaci Strana kurdských pracujících (PKK). Ta se přihlásila k nedělnímu sebevražednému atentátu v Ankaře, při němž utrpěli zranění dva policisté, informovala agentura AFP.

Zatýkání se odehrálo v různých částech Turecka, ale soustředilo se zejména na provincii Sanliurfa na jihovýchodě země, kde žije početná kurdská menšina.

Dva sebevražední atentátníci se v neděli odpálili v Ankaře blízko parlamentu a několika ministerstev. Ten den odpoledne, navzdory atentátu, začala schůze poslanců, na níž promluvil i prezident Recep Tayyip Erdogan. Mimo jiné hovořil o záměru své strany vytvořit novou ústavu.

Erdogan dnes podle agentury Reuters řekl, že očekával více konkrétních kroků na podporu Turecka v boji proti terorismu od spojenců. „Chceme vidět konkrétní kroky od našich přátel, ne jen odsuzující vzkazy,“ řekl turecký prezident při jedné dnešní slavnostní akci v Ankaře. „Měli by vědět, že prohlášení, která odsuzují terorismus, a kondolence nezahojí naše rány,“ řekl Erdogan podle Reuters. Agentura připomíná, že PKK považují za teroristickou organizaci Turecko, Evropská unie i Spojené státy.

Po atentátu zahájila policie razie, při nichž zatkla i několik členů prokurdské Lidové demokratické strany (HDP), informoval server stanice Hlas Ameriky (VOA). Erdoganova vláda viní HDP z vazeb na PKK a snaží se prosadit u ústavního soudu její zákaz. Levicová HDP se snaží hájit práva národnostních menšin či komunity LGBT+, bojuje za genderovou rovnost a odmítá, že by radikály z PKK podporovala.

Organizace PKK vede od 80. let ozbrojený boj za autonomii a práva Kurdů v Turecku a dalších oblastech obývaných Kurdy. Léta bojovala s tureckou armádou zejména na jihovýchodě Turecka, kde žije početná kurdská menšina, řada bojovníků posléze nalezla útočiště v horách na severu Iráku. Tam mají Kurdové, jako v jediné zemi světa, autonomní území s vlastní správou, vedení iráckého Kurdistánu ale oficiálně PKK nepodporuje.

Po nedělním atentátu v Ankaře turecká armáda opět ostřelovala pozice PKK na severu Iráku, což kritizoval irácký prezident Abdal Latíf Rašíd. Podle něj turecké útoky na severu Iráku někdy zabíjí i civilisty. Turecká armáda vede v oblasti operace proti kurdským bojovníkům už řadu let a zdůvodňuje to bojem proti teroristům u svých hranic. Postupuje ale také čím dál více do iráckého vnitrozemí. Boje navíc vyhánějí místní obyvatele z jejich domovů a ničí jejich vesnice. Proti Kurdům bojuje turecká armáda i na severu Sýrie, kde má rovněž vojenské základny. (ČTK)