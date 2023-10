Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců Agostini, Krausz a L’Huillier

Nobelovu cenu za fyziku získali Pierre Agostini, Ferenc Krausz a Anne L’Huillier, a to za experimentální metody umožňující generovat extrémně krátké světelné záblesky, které slouží k výzkumu chování hmoty ve „zpomaleném záběru“, tedy ve velikém časovém rozlišení.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

