Depresí i úzkostí od roku 2010 přibylo o pětinu, potřeba je podpora odolnosti

Dva lékaři z oddělení ARO pražské FN Bulovka odmítli, že by se s nimi vedení dohodlo. Na chystaném protestu se podle nich nic nemění. „Je to podraz, s nikým jsme se nedomluvili,“ řekl Deníku N jeden z lékařů. Většina kolegů podle něj do služeb od zítřka nenastoupí.