Indie vyzvala Kanadu ke stažení asi 40 z 60 diplomatů v zemi

Indie žádá, aby Kanada do 10. října stáhla ze země asi 40 ze stávajících 60 diplomatů. S odkazem na své zdroje to napsal server Financial Times (FT). Mezi Indií a Kanadou panuje napětí kvůli prohlášení premiéra Justina Trudeaua, že za vraždou předáka sikhské komunity na kanadské půdě může být indická vláda.

Podle jednoho ze zdrojů FT Dillí Ottawě pohrozilo, že diplomatům, kteří zemi včas neopustí, odebere imunitu. Ani jeden z diplomatických sborů se k tvrzení FT nevyjádřil. Indie už dříve uvedla, že bude usilovat o paritu v počtu a pozicích na velvyslanectvích.

Kanada má na konzulátu v Dillí o desítky více diplomatů než je těch indických v Kanadě. Důvodem je zhruba 1,3 milionu obyvatel Kanady, kteří se hlásí k indickým kořenům, píší FT.

Před zhruba dvěma týdny se kanadští diplomaté v Indii stali terčem výhrůžek na sociálních sítích. Kanadský zastupitelský úřad se proto rozhodl, že dočasně „upraví“ počet svých zaměstnanců v zemi. Indie týž den pozastavila vízové služby pro kanadské občany kvůli bezpečnostním hrozbám, jimž podle Dillí čelí zaměstnanci indických diplomatických misí v Kanadě.

Kanadský občan Hardeep Singh Nijjar byl zastřelen 18. června před sikhským chrámem ve městě Surrey v provincii Britská Kolumbie. V roce 2020 ho indická vláda označila za teroristu, neboť podporoval vznik nezávislého sikhského státu Chálistánu v oblasti indického Paňdžábu. Indická vláda již dříve odmítla tvrzení Kanady, že se agenti indických tajných služeb mohli podílet na Nijjarově násilné smrti. (ČTK)