Asijská ekonomika poroste pomalejším tempem

Světová banka zhoršila ekonomický výhled Číny. Její hospodářství po krátkém oživení v souvislosti s rozvolněním koronavirových pravidel zpomalilo, trend přitom potrvá i v příštím roce. Problém je to přitom i pro celý region.

Zatímco ještě na jaře Světová banka odhadovala růst čínské ekonomiky v příštím roce na úrovni 4,8 procenta, nyní je to 4,4 procenta. Organizace rovněž zhoršila výhled pro celý asijsko-pacifický region, a to z 4,8 procenta na 4,5 procenta. Růst regionu tak bude nejpomalejší od konce šedesátých let s výjimkou několika krizových let.

Jako hlavní důvod pomalejšího růstu čínské ekonomiky označuje organizace problém v realitním sektoru – řada developerů je předlužená, není schopná hradit své závazky a potýká se s nedostatečným zájmem o nemovitosti. To podle Světové banky signalizuje potřebu reformy sektoru služeb, který stále není na takové úrovni jako v západních zemích.

Problémem je ale i obecně nižší poptávka, v řadě zemí v regionu významně klesl export, v Malajsii nebo Indonésii dokonce o dvacet procent. Situaci v mnoha asijských zemích komplikuje také protekcionistická politika USA, a to například v oblasti elektroniky. (FT)