Dva lékaři z ARO na Bulovce popírají dohodu s vedením

Dva lékaři z oddělení ARO pražské FN Bulovka odmítli, že by se s nimi vedení dohodlo. Na chystaném protestu se podle nich nic nemění. „Je to podraz, s nikým jsme se nedomluvili,“ řekl Deníku N jeden z lékařů. Většina kolegů podle něj do služeb od zítřka nenastoupí.

„Na jejich poslední návrh jsme písemně odpověděli, že ho nepřijímáme,“ podotkl druhý z lékařů.

Vedení Bulovky dnes na Twitteru oznámilo, že vypíše nové výběrové řízení na šéfa ARO. Proti vítězi toho předchozího srpnového protestují lékaři a odmítají od 2. října nastoupit do večerních a nočních služeb.