Rakev s tělem senátorky Dianne Feinstein přistála v Kalifornii

Rakev s tělem americké senátorky Dianne Feinstein převezl prezidentský speciál z Washingtonu, kde v pátek zemřela, do rodné Kalifornie. Na poslední cestě nejdéle působící ženu v americkém Senátu doprovází jediná předsedkyně Sněmovny v americké historii Nancy Pelosi.

The longest-serving woman in the history of the Senate makes her last trip home, accompanied by her friend, the only woman Speaker in the history of the House. pic.twitter.com/i4UTgpvHhI

— Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) October 1, 2023