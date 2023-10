Fico: Máme větší problémy než Ukrajinu

Slovensko a lidé na Slovensku mají větší problémy, než je Ukrajina, prohlásil Robert Fico. Zdůraznil, že pokud bude Směr sestavovat vládu, udělá všechno pro to, a to i na půdě EU, aby byl co nejdříve vyjednaný mír. Podle Fica tak strana bude postupovat bez ohledu na to, „zda bude mít Směr předsedu vlády“. (Denník N)