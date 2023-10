Podle nového průzkumu agentury STEM by volby v září vyhrálo hnutí ANO

Volby by v září vyhrálo ANO s téměř 31 procenty. Jako druhá by skončila ODS se 13 procenty, na třetím místě by byla SPD s 10,9 procenta, za ní by následovali Piráti s 9,6 procenta hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Do dolní komory parlamentu by se ještě těsně probojovaly TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Naopak pod pětiprocentní hranicí by zůstali komunisté a sociální demokraté. Ve srovnání se současným stavem by se tak seznam parlamentních stran a hnutí nezměnil. (CNN Prima News)