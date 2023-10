O Ficově vládě rozhodne Pellegrini. Jeho Hlas přitahovaný Směrem se pokusí zlomit Šimečka

Uděláme vše pro to, aby Robert Fico na Slovensku nevládl, řekl předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka. Podle něj existují dvě možné koalice. Jednu vede Směr, druhá by se skládala z PS a dalších partnerů a měla by více mandátů než ta, kterou by vytvořil Směr, popsal Šimečka.