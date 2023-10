Strana Progresivní Slovensko udělá vše proto, aby Fico na Slovensku nevládl

Uděláme vše pro to, aby Robert Fico na Slovensku nevládl, řekl předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka. Podle něj existují dvě možné koalice. Jednu vede Směr, druhá by se skládala z PS a dalších partnerů a měla by více mandátů než ta, kterou by vytvořil Směr, popsal Šimečka.

„Rozhodující bude, jak se k tomu postaví Hlas,“ dodal. Podle něj je to civilizační volba, před kterou Hlas stojí. Zároveň Šimečka oznámil, že se nyní sejde s předsedy ostatních stran.

Předseda PS poděkoval voličům. „Osmnáct procent přes půl milionu hlasů, to je tolik, kolik dostala Liberální strana. Stalo se tak navzdory mnoha útokům, navzdory hoaxům a deepfakeům.“

Podle Šimečky je dobrým zvykem, že premiérem je nejsilnější strana koalice. „A nevidím důvod to měnit,“ odpověděl předseda PS na otázku, zda si dovede představit, že by funkci předsedy nabídl Petru Pellegrinimu. Podle něj však není taktické ani korektní říkat, co by nabídka Hlasu obsahovala.

„Chceme to zkusit,“ řekl Šimečka. (Denník N)