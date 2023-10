Pellegrini ohlásil, že bude jednat se všemi stranami

Lídr Hlasu Peter Pellegrini oznámil, že bude jednat se všemi stranami. Očekává důstojnou nabídku. Řekl to na tiskové konferenci. Jeho strana bude důležitá pro utvoření koalice.

Peter Pellegrini na tiskové konferenci Hlasu během volební noci. Foto: Tomáš Pobuda, Denník N

Proces tvorby nové koalice bude podle Pellegriniho trvat několik dní a možná i týdnů. Očekává, že se mu předseda Směru Robert Fico ozve jako první. Koalici se Směrem ani vládu s Ficem v čele nevyloučil. „Jsem stále přesvědčený, že dva bývalí premiéři by neměli sedět v jedné vládě,“ řekl s tím, že to ale neznamená, že by taková koalice nemohla vzniknout.