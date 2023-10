„Voliči takto rozhodli. Mohlo to být lepší, je to tak, jak to je,“ řekl na tiskové konferenci lídr Sas Richard Sulík. Straně Demokrati vyčetl, že kvůli ní propadly hlasů voličů prodemokratických stran, Igora Matoviče (OĽaNO) označil za „pako“. Slovensko podle něj putuje na „chvost Evropy“. Strana Sas má zatím 5,41 procenta hlasů.