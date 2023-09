Projekce Denníku N: Vyhraje Směr

Podle aktualizované projekce Denníku N to nadále vypadá tak, že volby vyhraje Směr s více než 20 procenty. Druhé by bylo Progresivní Slovensko se ztrátou čtyř nebo pěti procentních bodů. Pokud by se předběžné výsledky vyvíjely podobně jako v minulosti, třetí by skončil Hlas a do parlamentu by se dostalo i OLaNo, SaS či KDH. (Denník N)