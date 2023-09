Exit polly: Progresivní Slovensko vyhrálo slovenské parlamentní volby

Progresivní Slovensko podle dvou exit pollů vyhrálo slovenské parlamentní volby. Podle odhadu Focus pro TV Markíza by získalo 23,5 procenta, Směr zaostal o 1,6 procentního bodu. Podle Medianu pro RTVS by si PS připsalo necelých 20 procent, Směr by zaostal o zhruba procentní bod. Exit polly ale mohou mít oproti skutečnému výsledku odchylky.

Předseda hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka hovoří s novináři ve svém volebním štábu. Foto: Václav Šálek, ČTK