Slepý exit poll Markízy

První odhad výsledků slovenských voleb naznačuje těsný souboj o vítězství. TV Markíza zveřejnila svůj slepý exit poll, podle nějž vítěznou stranu volilo 23,5 procenta lidí, druhou 21,9 procenta. Třetí subjekt by získal 12,2 procenta. Televize názvy stran zveřejní po konci moratoria, tedy ve 22:45.

Odhad agentury Focus ukazuje, že do Národní rady by mohlo proniknout sedm subjektů. Několik stran se ale pohybuje těsně kolem hranice nutné pro vstup do Parlamentu, která pro samostatné strany je pětiprocentní.

Pro koalice, což se týká OLaNO pod vedením expremiéra Igora Matoviče, je hranice sedmiprocentní.