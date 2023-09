Část demokratů se v USA dohodla s republikány ve snaze předejít shutdownu

Američtí poslanci z řad republikánů i demokratů odhlasovali provizorní opatření, kterým by se mohli vyhnout uzavření vládních institucí. To hrozí o dnešní půlnoci. V rezoluci chybí pomoc Ukrajině, proti níž brojí radiální republikánské křídlo.

Rezoluci, která by zajistila financování federálních úřadů po dalších 45 dní, schválili poslanci v poměru 335–91 hlasů, přičemž 200 z nich byly hlasy demokratů. Proti návrhu hlasoval jeden demokrat a 90 republikánů. Po hlasování se na půdě sněmovny ozval potlesk a jásot.

Nyní čeká hlasování Senát. Zatím není jasné, zda má v Senátu šanci, protože míra podpory Ukrajině je v horní komoře amerického Kongresu vyšší, a to i mezi republikány. Aby vládní úřady mohly zůstat v provozu, musí Senát provizorní rezoluci odhlasovat během následujících devíti hodin.

V případě shutdownu by se zastavila řada vládních operací, ale některé služby považované za „nezbytné“ by pokračovaly. Uzavřeny budou také národní parky, kterých je v USA na 425. Nebudou zaměstnanci, kteří by obsluhovali jejich vstupy. (Washington Post, Politico)