Do dalšího vládního shutdownu v USA zbývají hodiny

Americké vládě zbývá 13 hodin, než budou kvůli neschválení rozpočtu Sněmovnou reprezentantů uzavřeny federální úřady a instituce. Američané to pocítí na vlastních životech – federální zaměstnanci přestanou dostávat mzdu, budou uzavřeny i národní parky.

Šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy nedokáže sehnat hlasy pro prosazení své verze vládního rozpočtu. Brání mu v tom radikální křídlo, které odmítá souhlasit s některými částmi financování – například podporou Ukrajiny. Foto: Patrick Semansky, ČTK/AP

Financování vlády končí v neděli 1. října, kdy začíná nový fiskální rok.

Pokud Kongres do této lhůty neschválí zákon o obnovení financování, federální vláda se o půlnoci uzavře. Vzhledem k tomu, že by k tomu došlo o víkendu, projevily by se plné dopady shutdownu až na začátku pracovního týdne v pondělí.

V případě shutdownu by se zastavila řada vládních operací, ale některé služby považované za „nezbytné“ by pokračovaly.

Vládní operace a služby, které během shutdownu pokračují, jsou činnosti považované za nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti a národní bezpečnosti nebo jsou považovány za kritické z jiných důvodů. Příkladem služeb, které pokračovaly během minulých shutdownů, je ochrana hranic, federální orgány činné v trestním řízení a řízení letového provozu.

Federální zaměstnanci, jejichž práce je považována za „nedůležitou“, by byli postaveni mimo službu, což znamená, že by během odstávky nepracovali a nedostávali by mzdu. Zaměstnanci, jejichž práce je považována za „nezbytnou“, by pracovali i nadále, ale ani oni by během odstávky nedostávali plat.

Uzavřeny budou také národní parky, kterých je v USA na 425. Nebudou zaměstnanci, kteří by obsluhovali jejich vstupy. (Washington Post, CNN)