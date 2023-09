Borrell v Oděse slíbil Ukrajině podporu

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell navštívil ukrajinskou Oděsu, která je častým cílem ruských raketových útoků. Před chrámem, který byl nedávno zasažen, natočil video, ve kterém mj. slíbil, že EU bude „podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak jen to bude potřeba“. (Astra)

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.

Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.

The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023