Došlo k druhému zatčení po pokácení slavného anglického stromu „Sycamore Gap“.

Policie ve Spojeném království zatkla druhou osobu kvůli kácení starověkého stromu, který stál stovky let poblíž římské dominanty Hadriánova valu na severovýchodě Anglie – zjevný vandalský čin, který šokoval Spojené království.

Několik hodin poté, co byl 16letý mladík propuštěn na kauci, uvedla Northumbrijská policie, že zatkla muže ve věku 60 let a je vyslýchán ve vazbě za to, co detektivové popsali jako „úmyslný vandalský čin“. (Al Jazeera)