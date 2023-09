OSN vyšle do regionu Náhorní Karabach humanitární misi

Nebývalý exodus Arménů vrcholí. Už uteklo 90 000 lidí, do zítřka možná utečou všichni. Je možné, že část z nich se do Karabachu vrátí, jako se vracejí někteří z půl milionu těch, co museli utéct před nimi? Ázerbájdžán tvrdí, že to půjde, Arméni jim nevěří.