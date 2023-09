Je to jedna z nejkrásnějších (co se grafické úpravy knihy týče), ale i nejlepších domácích knih tohoto roku. Nepatrná ztráta osamělosti debutujícího Eliho Beneše vypráví příběh židovského mladíka, který se po válce vrací do Prahy. Zdánlivě „jen“ další příběh o holokaustu je ale vlastně románem o něčem ještě úplně jiném.