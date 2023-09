Na summitu jihoevropských zemí na Maltě byla hlavním tématem migrace

Politici devíti jihoevropských zemí ze sdružení EUMed9 dnes po jednání na Maltě vyzvali k rychlému přijetí nových unijních migračních pravidel. Evropská unie by se podle nich měla také více snažit, aby snížila počet migrantů, kteří vyplouvají k evropským břehům ze severu Afriky.

Na Maltě se dnes sešli premiéři či prezidenti Francie, Itálie, Portugalska, Chorvatska, Kypru, Řecka, Slovinska a Malty. Španělsko zastupoval ministr pro evropské záležitosti. U jednání byla i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady Charles Michel.

„Ti, kdo se domnívají, že problém s migrací lze uzavřít do hranic jednoho evropského státu, se mýlí. Bez strukturálních řešení budou zahlceny nejprve země, kam migranti přijíždějí, a pak tento problém zahltí i ty ostatní,“ řekla na závěrečné tiskové konferenci italská premiéra Giorgia Meloni, kterou citovala agentura ANSA.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis zdůraznil, že to musí být země EU, které si stanoví pravidla ohledně toho, kdo má a kdo nemá právo vstoupit na jejich území. „Jde tu o to, abychom… uplatnili své právo, které jednoduše nemůžeme dát do rukou pašeráků. Aktuálně jsou to pašeráci, kdo určují, kdo se dostane do Evropské unie, a to se musí změnit,“ řekl.

Premiér Malty Robert Abela uvedl, že EU potřebuje urychlit proces repatriace migrantů, kteří neuspějí se žádostí o azyl.

Ministři vnitra EU dosáhli na začátku června dohody o dvou problematických bodech migrační reformy. Proti bylo podle diplomatů pouze Maďarsko a Polsko. Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů počítá návrh s povinnou solidaritou. Země si přitom mohou vybrat mezi přijetím běženců, či příspěvkem 20 000 eur (asi 486 000 Kč) na jednoho migranta, nebo jinou pomocí, například vysláním expertů či materiálním podporou. Konečná dohoda ale zatím není jistá, vetem nových pravidel vyhrožuje Polsko a výhrady má nově také Itálie. (ČTK)