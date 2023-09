Návrh rozpočtu: Výdaje resortu zdravotnictví se snižují o čtvrtinu na 11,5 miliardy

Ministerstvo zdravotnictví by mělo mít příští rok na výdaje zhruba o čtvrtinu peněz méně než ve svém letošním schváleném rozpočtu. Utratit by mohlo asi 11,45 miliardy korun, tedy přibližně o čtyři miliardy korun méně než v tomto roce.

Méně peněz má putovat do zdravotnických programů či evropských projektů, ale i do očkování. Příjmy resortu mají být proti letošku téměř o dvě miliardy korun nižší. Dosahovat mají 3,62 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu zákona o státním rozpočtu, který vláda poslala do Sněmovny. Proti verzi z konce srpna kabinet částky ve zdravotnickém rozpočtu nezměnil.

Velkou část příjmů resortu tvoří evropské peníze. Letos je to téměř 4,5 miliardy korun. V příštím roce by se částka měla snížit na 3,24 miliardy korun.

Na výzkum a vývoj ve zdravotnictví by mohlo ministerstvo vydat 1,84 miliardy, tedy asi o 17 milionů korun víc než letos. Zvláštním zdravotnickým zařízením a na služby pro zdravotnictví by mohl resort poslat 1,88 miliardy korun, v letošním rozpočtu má 2,4 miliardy korun. Na zdravotnické programy se příští rok počítá se 3,46 miliardy korun, letos je suma zhruba o dvě miliardy korun vyšší.

Na platy zaměstnanců resortu by se mohlo příští rok využít asi 3,85 miliardy korun, letos má ministerstvo zhruba o 700 milionů korun méně. Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb má činit 16 milionů korun, proti letošku je poloviční. Na očkování a pandemický plán by se mělo vyčlenit o polovinu peněz méně než letos, tedy celkem asi 514 milionů korun

Většina peněz do zdravotnictví neputuje z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, ale z veřejného zdravotního pojištění. Pojistné vybírají a hospodaří s ním zdravotní pojišťovny. V příštím roce by měly mít téměř 490 miliard korun, meziročně to bude o 6,8 procenta víc. Stát by měl poslat 151 miliard korun za děti, seniory nebo nezaměstnané. Měsíčně příští rok za každého zaplatí 2085 korun, částka se od roku 2019 zdvojnásobila. Pracovníci pak na zdravotních odvodech zaplatí přes 330 miliard korun. (ČTK)