Pošta zrušila prodej budovy na Pankráci. Šanci na získání má tak Praha

Česká pošta zrušila aukci na prodej budovy v Praze 4. Státní podnik už dříve kritizovali zástupci Prahy, podle kterých byly podmínky aukce pro město diskriminační. Pošta důvody zrušení aukce neuvedla.

Budova České pošty v ulici Na Strži v Praze 4. Foto: ČTK

Pošta mohla podle podmínek aukce zrušit prodej bez udání důvodu. Státní podnik nyní hledá jiná řešení. „Česká pošta nyní vyhodnocuje alternativy, jak s výše uvedenými nemovitostmi na Praze 4 dále naložit, aby výnos z případného prodeje mohla využít ještě v letošním roce,“ řekl k tomu mluvčí Matyáš Vitík.

Praha a její zástupci si dříve stěžovali, že se nemohou aukce zůčastnit. Po poště přitom chtěli, aby umožnila v podobných případech městu získat pozemky přednostně.

Představa města byla taková, že pošta uskuteční výběrové řízení, ze kterého vzejde nejvyšší nabídka. Následně by ale pošta přednostně umožnila Praze nejvyšší nabídku dorovnat. Česká pošta by tak získala maximum peněz, ale na pozemky by měla přednostní právo obec.

Šanci na odkup pozemků má tak nyní hlavní město, jehož zástupci o ně projevili eminentní zájem.

„Město je schopno zajistit, že se na místě vytvoří prostor, který veřejnost očekává. Byl by tam velký podíl služeb, veřejných funkcí,“ řekl s tím, že je ve veřejném zájmu, aby prostor získalo město.