ČR by mohla mít od roku 2025 pravidla pro sociální podnikání, projedná to vláda

V Česku by mohla od roku 2025 začít platit pravidla pro sociální podnikání. V sociálních podnicích a farmách by lidé s handicapem či jiným znevýhodněním měli tvořit aspoň 30 procent pracovníků. Nejméně polovina zisku by se využívala na prospěšné účely.

Registrované firmy by za určitých podmínek dostávaly od státu příspěvky na zaměstnance a měly nárok na slevu na sociálních odvodech. Vyhradila by se pro ně i část veřejných zakázek. Počítá s tím návrh zákona o sociálním podniku, který by měla v dohledné době projednávat vláda. Podle odborů, zaměstnavatelů, samospráv či vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je úprava komplikovaná, zvyšuje administrativu a je i diskriminační.

Podle webového adresáře je v Česku 242 registrovaných sociálních podniků se 427 provozovnami. Zákonná pravidla pro ně chybí. Normu slibovaly ve dvou předchozích volebních obdobích už tehdejší vlády Sobotkova a Babišova. Fialova vláda ve svém programu uvádí, že přijetí zákona o sociálním podnikání prosadí. Původně měla návrh dostat do konce loňska. Ministerstvo práce ho však dodalo v květnu. Shoda na podobě předlohy není.

Podle návrhu by sociální podniky a farmy fungovaly jako prostupné, stabilizační či smíšené. První by měly do dvou let připravit s pomocí sociálních pracovníků znevýhodněných při nástupu na běžný trh práce, druhé by zajistily stálá místa postiženým a třetí by obě role kombinovaly. Nejméně 30 procent zaměstnanců by museli tvořit rodiče dětí do deseti let, pečující o blízké, lidé nad 55 let, bez přístřeší, po propuštění z vězení, po odchodu z dětského domova či z ústavů, azylanti, absolventi či handicapovaní. Víc než polovinu zisku po zdanění by podnik musel využít na prospěšné účely či na svůj rozvoj.

Registr podniků by vedlo ministerstvo práce. Žádosti o zápis by pro něj posuzovali za odměnu hodnotitelé. O registraci by mohli žádat podnikatelé a zemědělci se sídlem v ČR, bez dluhů na daních a odvodech a bez sankcí za porušování pracovních pravidel. Registrované podniky by dostávaly za určitých podmínek na pracovníka motivační příspěvek. Na vybrané zaměstnance by měly slevu na odvodech. Pro zapsané by se vyhradily některé veřejné zakázky. Upravit by se měl i limit takzvaného náhradního plnění. Pro registrované by zůstal na 28násobku průměrné mzdy, pro ostatní firmy z chráněného trhu práce by byl poloviční.

V prvním roce by výdaje na úředníky, hodnotitele, registr a příspěvky činily asi 85,4 milionu korun, v šestém roce 458,2 milionu korun. Podle autorů ale stát díky snížení nezaměstnanosti znevýhodněných v prvním roce po odečtení nákladů získá 304,6 milionu korun, v šestém roce 1,34 miliardy korun.

Ministerstvo financí trvá na tom, aby si resort práce výdaje hradil sám. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva je zákon příliš komplikovaný a přidává administrativu. To vadí i samosprávám a zaměstnavatelům. Chtějí změny nastavení motivačního příspěvku. Odbory nesouhlasí se snížením odvodů. Podle kritiků je diskriminační dělení na postižené a ostatní znevýhodněné. (ČTK)