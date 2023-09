Německo se s ČR a Polskem dohodlo na společných hlídkách hranici

Mezinárodně neuznaná karabašská republika přestane do 1. ledna 2024 existovat. Její prezident Samvel Šahramanian podepsal dekret o zrušení všech státních institucí do tohoto data. Z oblasti Náhorního Karabachu uprchlo do Arménie za několik dní podle Jerevanu přes 70 000 lidí.