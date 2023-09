Spolu odkládá svoje rozhodnutí k eurovolbám. Rozhodnout se měla do konce září

Strany koalice Spolu odložily na příští týden rozhodnutí, jestli půjdou do evropských voleb společně, nebo zvlášť. Podle slov premiéra se mělo rozhodnout do konce září. Definitivní rozhodnutí by podle serveru iDnes mělo padnout příští týden v pondělí či v úterý.

„Protože nás ale nyní netlačí žádný správní termín ani nic jiného a chceme se rozhodnout dobře a odpovědně, vzali jsme si na to trochu víc času,“ vysvětlil předseda vlády, proč trojkoalice svůj verdikt odsunula o několik dní.

Sám Fiala se přiklání k tomu, aby SPOLU vytvořilo společnou kandidátku. Vlivní členové z jeho strany však chtějí, aby šla ODS do voleb samostatně. Ta je totiž v jiné evropské frakci než lidovci a TOP 09, a v Evropském parlamentu tak často zastává odlišné postoje. (iDnes)