Bek: Vládou schválený rozpočet umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů

Vládou schválený rozpočet počítá s navýšením rozpočtu školství o čtyři miliardy korun ve srovnání aktuálním rokem. Zároveň rozpočet, který ve středu vláda schválila, umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů.

Na sociální síti X to dnes oznámil ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Rozpočet školství na rok 2024 má činit téměř 269 miliard korun, řekl ve středu po schválení rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Vládou schválený rozpočet, který počítá s navýšením rozpočtu školství o čtyři miliardy korun ve srovnání s rokem 2023, znamená výrazný posun oproti předchozím návrhům. Umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. Mimo to existuje na vládní úrovni dohoda, že budou v příštím roce uvolněny do školství další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy ze státního rozpočtu na reformu a investice do infrastruktury,“ napsal na sociální síti Bek.

Mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová dnes odmítla rozpočet komentovat. „Podrobnosti k rozpočtu představíme na tiskové konferenci v úterý 3. října,“ odpověděla na dotazy ČTK.

Zákonodárci letos schválili, že na učitelské platy má stát dávat od příštího roku ze zákona nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho učitele. Stínová ministryně školství opozičního hnutí ANO a poslankyně Jana Berkovcová (ANO) dříve uvedla, že k navýšení platů učitelů podle zákona je potřeba asi 30 miliard korun. Ekonom a vedoucí Institutu CERGE-EI Daniel Münich nedávno sdělil, že pro to, aby platilo, že učitelé budou v průměru v daném roce dostávat 130 procent průměrné mzdy daného roku, by bylo pro rok 2024 zapotřebí 27 miliard korun navíc. (MŠMT, ČTK)