Státní cenu za literaturu získá Jiří Kratochvil

Nositelé Státních cen za literaturu jsou obvykle vyhlašováni až v druhé polovině října, jméno toho letošního je ale už známo díky tiskové zprávě nakladatelství Galén, které vydá jeho novou knihu Kapesní román pro kapsáře.

„Letošní Státní cenu za literaturu získal Jiří Kratochvil, kterému v nakladatelství Galén vychází novinka Kapesní román pro kapsáře,“ píše se v dnešní tiskové zprávě, která oznámila letošního nositele státního ocenění.

Milan Uhde ke knize napsal: „Prózy Jiřího Kratochvila mě pokaždé radostně překvapí. Zatímco jiní autoři mi sdělují, co vím a na čem si ověřuju, že jsem celkem orientovaný čili in, brněnský Evropan mě zaskočí něčím, co mě vůbec nenapadlo a k čemu mě umí přivést jenom básník.“

Ke Státní ceně za literaturu jsme na jaře zveřejnili anketu českých spisovatelů.

Loňské ocenění Státní cenou za literaturu pro Kateřinu Tučkovou vyvolalo v literární obci značný ohlas. Z kontextu ostatních oceněných se vymykala nejen svým mládím (v době ocenění jí bylo dvaačtyřicet let, přičemž většina dalších porevolučních laureátů byla spíše starší generace), ale i genderem. V porevoluční historii cen byly vedle ní pouze dvě další ženy, v roce 2002 Květa Legátová, v roce 2011 pak Daniela Hodrová.