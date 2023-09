Průzkum: Do obrany země by se ochotně zapojilo 39 procent Čechů

Do obrany země by se ochotně zapojilo 39 procent občanů, ve srovnání s rokem 2020 je to o 12 procentních bodů méně. Vyplývá to z průzkumu, kterou agentura NMS Market Research připravila k 85. výročí od podepsání mnichovské dohody.

Až 85 procent Čechů považuje obsazení Sudet nacistickým Německem za neoprávněné. Dále si 81 procent lidí myslí, že tehdejší Československo mělo od spojenců obdržet minimálně diplomatickou pomoc a dodávku vojenského materiálu.

Výzkum, který připravila agentura NMS Market Research ve spolupráci s projektem Paměť národa, se zaměřil také na současné otázky. Například až 77 procent lidí věří v pomoc států NATO, pokud by bylo Česko napadené.

Veřejnost se dlouhodobě shoduje, že je třeba bránit suverenitu Česka za každou cenu. V průzkumech pořádaných od roku 1993 s tím souhlasilo v průměru 80 až 90 procent lidí.

Výzkum NMS také ukázal, že Ukrajina se podle 50 procent Čechů má bránit Rusku. V případě Československa se pro obranu vyslovilo jen 39 procent lidí. Až 81 procent lidí pak souhlasí s tím, že by Česko mělo Ukrajině poskytnou alespoň diplomatickou pomoc. Pět z deseti Čechů pak souhlasí s tím, že by ČR poskytla Ukrajině minimálně dodávky vojenského materiálu a diplomatickou pomoc. (NMS Market Research / Post Bellum, Paměť národa)