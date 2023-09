Charita uspořádá sbírku vánočních balíčků pro 430 ukrajinských dětí

Tradiční sbírku vánočních balíčků pro 430 sociálně potřebných dětí na Ukrajině zorganizuje v říjnu Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Balíčky je třeba doručit místní charitě nejpozději do 27. října.

ČTK to sdělila koordinátorka sbírky Kateřina Biolková. Projekt Vánoční balíček pořádá ACHO popatnácté, každoročně se setkává s velkým ohlasem. Za dobu trvání akce byly tímto způsobem doručeny na Ukrajinu zhruba 4000 vánočních dárků.

„Tato humanitární akce má za cíl přinést radost a naději dětem na Ukrajině v těžké životní situaci,“ uvedla Biolková.

Děti si na Ukrajině charita předem vyhlédne, zohledňuje především ty, které pocházejí ze sociálně slabých rodin, dětských domovů, jsou nemocné nebo mají nějaký druh postižení. Loni bylo do projektu zařazeno 370 dětí a letos o šest desítek více. Jména dětí jsou zveřejněna v databázi dostupné na webu. „Kterýkoli člověk v České republice má možnost vybrat si dítě, které podpoří, a zarezervovat si svoji podporu přes web, a to v termínu od 2. do 27. října,“ uvedla Biolková. Lidé mohou také finančně podpořit dopravu vánočních balíčků na Ukrajinu či úhradu ostatních nákladů spojených s aktivitou, peníze lze posílat na konto číslo: 4030207/0100 s variabilním symbolem 2512.

Děti zapojené do projektu pocházejí z ukrajinských měst Berežany, Bortnyky, Chmelnyckyj, Kolomyja, Lopatyn a Ternopil. „Město Chmelnyckyj je nově zařazeno do databáze a věříme, že i tamní děti nalezou své dárce. Do tohoto projektu se mohou, a skutečně se to tak každoročně děje, zapojovat i pracovní kolektivy a firmy, které tak využívají tuto aktivitu pro posílení týmového ducha,“ podotkla Biolková. Hodnota vánočního balíčku s novými věcmi by se měla pohybovat mezi 1500 až 3000 korun, zásilka nesmí kvůli celním pravidlům obsahovat potraviny ani cukrovinky.

ACHO pomáhá na Ukrajině dlouhodobě humanitární pomocí i prostřednictvím studijních fondů. Výrazně pomáhá i po vypuknutí války, nejen sbírkami a humanitární pomocí. (ČTK)