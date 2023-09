Na jihu Španělska čtrnáctiletý hoch pobodal několik učitelů a studentů

V obci Jerez de la Frontera na jihu Španělska dnes ráno čtrnáctiletý student pobodal několik učitelů a spolužáků. Policie ho už zadržela a převezla na služebnu. Škola, ve které mladík zaútočil, byla evakuována, uvedla agentura EFE.

Hoch po příchodu do třídy vytáhl z batohu velký nůž a bodal do každého, kdo se dostal do jeho dosahu. Jeden učitel je poraněný na oku, závažnost dalších zranění není zatím jasná. Na místě zasahovalo několik sanitek. Podle serveru Diario de Sevilla jsou zranění tři učitelé a dva studenti.

„Není to problémový chlapec, ale je vždy sám. Myslím, že ztratil rozum,“ řekl o útočníkovi jeho spolužák. (ČTK)