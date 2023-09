Karabašští politici v rukách Ázerbájdžánu. O jejich osud se povede vysoká hra

Milionář a bývalý šéf vlády neuznaného Náhorního Karabachu Ruben Vardaňjan byl obviněn z financování terorismu i členství v nezákonných ozbrojených složkách. Nanejméně na 4 měsíce byl umístěn do vazby.

Včera Ázerbájdžánci zadrželi Vardaňjana v Lačinském koridoru, když se pokoušel z Karabachu odjet do Arménie

Další vysoký karabašský politik se vzdal ázerbájdžánským úřadům sám. David Babajan, poradce prezidenta neuznaného Národního Karabachu a ministr zahraničí nikým neuznaného státu, napsal na sociální sítě, že odjíždí do karabašského města Šuša, které Ázerbájdžán kontroluje už od roku 2020. „Všichni víte, že jsme na ázerbájdžánském černém seznamu a ázerbájdžánská strana požadovala, abych se dostavil do Baku kvůli vyšetřování. Pokud se tam neobjevím, nebo ještě hůř, budu utíkat, způsobí to vážné škody našemu trpícímu národu, mnohým lidem, a to, jako čestný člověk, pracovník, vlastenec a křesťan, nemohu dopustit,“ napsal Babajan na Facebook.

Některé arménské zdroje informují také o zatčení bývalého tajemníka karabašské Bezpečnostní rady Vitalije Balasaňjana. Tato informace ale není potvrzena ani ázerbájdžánskými ani nezávislými úřady či novináři.

Dnes ráno Jerevan oficiálně zveřejnil další údaj o karabašských uprchlících, kteří přicházejí na území Arménie: jejich počet už překročil hranici 65 tisíc, což je více než polovina z Arménů žijících v Karabachu. Arménský premiér označil situaci za „etnickou čistku“ a „deportaci“.

„Analýza ukazuje, že v nejbližších dnech v Karabachu nezůstanou vůbec žádní Arméni,“ zdůraznil Pašiňjan a dodal, že o tomto nebezpečí dávno informoval světové společenství.

Hlava Karabachu Vitalij Balasaňjan dnes podepsal výnos, který ukončuje existenci tzv. republiky Arcach (Náhorní Karabach) k 1. lednu 2024. Balasaňjan argumentoval bezvýchodnou situací a dohodami s ázerbájdžánskou stranou. Ty předpokládají svobodný odchod těm, kteří nechtějí zůstat žít v ázerbájdžánském Karabachu, Lačinským koridorem do Arménie. Záruky bezpečnosti se vztahují i na karabašské vojáky, kteří dobrovolně složili zbraně. Každý si s sebou může vzít veškerý svůj majetek.

Vedení Karabachu se také zavázalo vysvětlit obyvatelům enklávy, jak by probíhala jejich reintegrace do ázerbájdžánského státu. Lidé, kteří nyní odejdou, budou mít v budoucnu možnost se do Karabachu vrátit, pokud usoudí, že jim ázerbájdžánská vláda zaručí bezpečnost.