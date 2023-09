Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za OZE

Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem. Stát už je plně hradit nebude. Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé opět hradit poplatek 599 korun.

Stát v reakci na vysoké ceny energií od loňského října do konce letošního roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, příspěvek hradila pouze státní kasa. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé. Podle kabinetu premiéra Petra Fialy to v době příznivějších cen energií není nutné. (České noviny)