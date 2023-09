Pavel nevidí důvod k odvolání Rakušana kvůli šifrovanému telefonu

Prezident Petr Pavel v této chvíli nevidí důvod k diskuzi o odvolání vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) či o vyslovení nedůvěry vládě.

Informace, že Rakušan používal po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů šifrovací telefon, v něm nevzbudily pochybnosti. Pavel při dnešní návštěvě jižní Moravy na dotaz novinářů řekl, že případ nevidí jako reálnou kauzu.

„Z toho, co vím, se bavíme o tom, že Vít Rakušan měl zabezpečený telefon. Na tom není nic, co by vedlo k pochybnostem,“ uvedl prezident. Pokud se neobjeví další informace, které jeho názor změní, nevidí důvod, proč mluvit o odvolání Rakušana nebo proč vyvolávat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, dodal.

Předsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu ANO Alena Schillerová v úterý oznámila, že pokud premiér Petr Fiala (ODS) bude Rakušana nadále držet ve vládě, poslanci hnutí do konce příštího týdne sesbírají podpisy a vyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Fiala podle ní i předsedy ANO Andreje Babiše dosud bagatelizoval informace portálu iDNES.cz, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Rakušan uvedl, že telefon měl, ale prakticky ho nevyužíval. Vlastnictví šifrovaného telefonu podle Fialy nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády, není na něm nic nelegálního ani nemorálního, uvedl. Upozornil také, že hlasování o nedůvěře by vzhledem k převaze koaličních poslanců nemělo dopad, jedině by zkomplikovalo práci Sněmovny. Rakušan výzvu označil za frašku. (ČTK)