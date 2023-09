Německo zahajuje kontroly na hranicích s Českem a Polskem

Německo nejspíš zavede dočasné kontroly hranic s Českem a Polskem s cílem snížit počet příchozích žadatelů o azyl. Uvedl to server Politico s odvoláním na nejmenované úředníky. Zítra by to podle serveru měla oficiálně oznámit německá ministryně vnitra Nancy Faeser (SPD).