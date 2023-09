Český dalekohled QUVIK míří do vesmíru, podílejí se na něm astrofyzici z Brna

Český dalekohled QUVIK, jehož cílem je zkoumat zdroje gravitačních vln, se o něco přiblížil startu do vesmíru. Výbor, který na ministerstvu dopravy koordinuje podporu Evropské kosmické agentury (ESA), projekt zařadil mezi takzvané české ambiciózní mise.

QUVIK dostal zelenou. Foto: QUVIK

„Čeká nás spousta práce, ale bude to pro nás obrovský skok vpřed. To, co nás čeká, přinese velké množství zkušeností a otevře nové možnosti,“ uvedl vědecký koordinátor mise Norbert Werner, astrofyzik z Masarykovy univerzity v Brně.

Gravitační vlny vznikají při srážkách černých děr a neutronových hvězd, které patří k nejextrémnějším událostem ve vesmíru. Nové informace chtějí astrofyzici získat prostřednictvím vesmírného dalekohledu optimalizovaného na ultrafialovou část spektra. „Dalekohled bude ale sloužit celé české a světové astronomické komunitě a můžeme od ní čekat průlomové objevy, které zviditelní českou vědu a vesmírný průmysl,“ doplnil Werner. (QUVIK, ČTK)