Válečná stezka: O co jde v roztržce s Polskem, abramsy jdou do boje a co znamená Krym v plamenech. Obraz bojů spíše nasvědčuje tomu, že válka bude určitě pokračovat i příští rok. To si vyžádá změnu myšlení v Evropě, k čemuž je ale relativně malá vůle.