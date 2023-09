Konsolidační balíček byl měl být tvrdší, myslí si prezident

Prezident Petr Pavel se na diskuzi v blanenském kině vyjádřil, že vládní balíček by měl být tvrdší. Řekl v pořadu Seznam Zpráv při návštěvě jižní Moravy. Vládní konsolidační balíček je podle něj plný dlouhodobých, ale menších krojů.

Podle Pavla by opatření měla být okamžitá a klidně razantnější. „Bylo by potřeba vysvětlit lidem, že to teď bude třeba dva roky bolet a pak se z toho snadněji vyhrabeme,“ řekl prezident na diskuzi.

Cílem vládního balíčku je snižovat schodek státního rozpočtu a konsolidovat veřejné finance. Pavel neuvedl, zda by jej podepsal.

Pavel si myslí, že jsme k vládě přespříliš kritičtí. Sám ji ale kritizoval za špatnou komunikaci nebo za pomalou výstavbu dálnic a vysokorychlostních tratí.

„Očekával bych víc investic v tomto odvětví. Podívejme se do Polska, které masivně investovalo do stavby dálnic a železnic. My jsme posledních deset let strkali peníze víceméně do kupování voličů,“ řekl Seznam Zprávám. (Seznam Zprávy)