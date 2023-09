Sněmovna podpořila návrh na regulaci látek jako je kratom

Poslanecká sněmovna dnes během zasedání vyjádřila kladné stanovisko k pravidlům regulující látky jako kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC. Cílem novely je snížit dostupnost těchto látek a chránit tak před nimi děti. V současnosti žádná regulace neexistuje.

Pokud novela projde, kratom nebo konopí by neměly být k dostání v běžně dostupných automatech na veřejných místech, ale pouze ve specializovaných obchodech po ověření věku kupujícího. Dále by měla být zakázaná reklama na tyto látky a jejich výroba by podléhala kontrole kvality.

S novelou přišli poslanci pětikoalice společně s opozičním hnutím ANO, podpora ve sněmovně je široká. Přesto se u novely sešlo na dvacet připomínek.

Zdravotnický výbor sněmovny bude mít na jejich zpracování 60 dní. Cílem úprav bude především vypracování do legislativní podoby. (ČTK)