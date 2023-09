Focus: Směr vede, PS stáhlo náskok na čelo. Sílí Matovič

Směr by podle průzkumu Focus vyhrál slovenské parlamentní volby. Volilo by jej 18 procent lidí. Progresivní Slovensko by skončilo druhé, náskok mezi nimi by se oproti předchozímu šetření ztenčil.

Agentura Focus sbírala data od respondentů pro televizi Markíza od pátku do dneška. Podle jejího zjištění by se Progresivní Slovensko dotáhlo k vedoucímu Směru.

Strana expremiéra Roberta Fica by zvítězila s 18 procenty hlasů, oproti předchozímu šetření stejné organizace by ale oslabila. Konkrétně by přišla o 0,9 procentního bodu. PS by zůstalo v zásadě na svém minulém zisku.

Oslabování Směru zaznamenal již volební model agentury NMS Research Market pro Denník SME, ten sledoval dokonce výraznější propad této strany.

Obě šetření sledují vzestup koalice OLaNO. V rámci šetření Focus by seskupení pod vedením expremiéra Igora Matoviče získalo 8,2 procenta hlasů. Od posledního šetření si tak výrazně polepšilo, připsalo zhruba dva procentní body.

Do Národní rady by se jen několik dní před volbami podle průzkumu dostalo osm stran a hnutí. Kromě jmenovaných by šlo ještě o stranu Hlas (13,7 procenta), Republiku (7,7 procenta), KDH (6,5 procenta), SNS (6,4 procenta) a SaS (5,8 procenta).

Pod hranicí nutnou pro zvolení by zůstalo hnutí Jsme rodina a také Demokraté.

Podle Denníku N by sestavování koalice, pokud by volby dopadly podle tohoto průzkumu, bylo složité. „Koalice Směru, Hlasu a SNS by na většinu nedosáhla, dohromady by měla 69 poslanců,“ popisuje Denník N. Většina v Národní radě přitom činí 76 mandátů.

Pokud by takovou vládu tolerovala radikální Republika, například formou tiché podpory, měla by taková většina sílu 83 hlasů. Ke spolupráci s Republikou se ale staví odmítavě Hlas, ten ovšem mluvil zejména o přímé vládní podpoře, jak upozorňuje Denník N.

Progresivní Slovensko by velmi těsnou většinu jednoho hlasu mohlo podle výsledků Focus složit s Hlasem, KDH a SaS. Skládat funkční koalici tak může být při podobném výsledku velmi složité.