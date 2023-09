Biden se jako první americký prezident přidal ke stávkujícím odborům

Americký prezident Joe Biden se přidal ke stávkujícím zaměstnancům v automobilce General Motors v Michiganu. Je to vůbec první úřadující prezident v historii USA, který se připojil ke stávkujícím odborům.

JUST IN: Joe Biden joins striking autoworkers in Michigan, becoming the first modern US president to visit a picket line https://t.co/soR83SgMxK pic.twitter.com/MvdLq2SgVc

— CNN (@CNN) September 26, 2023