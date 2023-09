Rakušan nevidí důvod, proč by měl z ministerstva odejít

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ani premiér Petr Fiala (ODS) podle svých slov nehodlají vyhovět ANO, které požaduje výměnu Rakušana na pozici ve vládě.

„Používal jsem telefon a samotné používání telefonu nezavdává žádnou příčinu k tomu, abych odstupoval z funkce ministra,“ řekl Rakušan Deníku N potom, co ANO před jednáním sněmovny dalo předsedovi vlády ultimátum.

ANO v úterý odpoledne vzkázalo premiéru Fialovi, že buď to příštího týdne vymění ministra vnitra a nebo ve Sněmovně vyvolají hlasování o vyslovení nedůvěry jeho kabinetu.

Lídr ANO Andrej Babiš řekl, že je ministr vnitra Vít Rakušan největším nebezpečím pro Česko, „nejen pro občany, ale i pro jeho vládu“. Řekl, že chce premiéra přesvědčit o tom, že Rakušan nemá ve vládě co dělat.

„Nikdy jsme neměli ve vládě zástupce takhle organizovaného zločinu. Vznikl jako projekt Redla, Gazdíka a Polčáka a měli jediný cíl: rozkrást veřejné finance,“ pokračoval Babiš.

„Je nepřípustné, aby ministrem vnitra byl předseda STAN a hlavně samotný Vít Rakušan, který to nedokáže vysvětlit. Premiér to bagatelizoval, a pokud to bude nadále pokračovat, tak ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vlády,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová.

ANO tak reagovalo na zjištění MF DNES, že Rakušan dostal od svého tehdejšího stranického místopředsedy Stanislava Polčáka speciální telefon pro šifrovanou komunikaci. Obdobný přístroj měl i poslanec STAN a exministr školství Petr Gazdík nebo Liberecký hejtman Martin Půta. I Půta jej měl získat od Polčáka.

Gazdík z postu ve vládě musel odejít kvůli kauze Dozimetr. Není v souvislosti s tímto vyšetřováním obviněný, ale udržoval kontakty s podnikatelem Michalem Redlem, jehož podíl v této aféře policii zaměstnává. S Redlem se stýkal také Polčák, i on kvůli tomu ztratil politické pozice ve STANu.

„Vlastnictví šifrovaného telefonu není nelegální ani nemorální a nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády,“ prohlásil v reakci na ANO premiér Fiala. „Opozice má samozřejmě právo vyvolat jednání o nedůvěře vládě a já jsem ten poslední, kdo by jí ho chtěl ubírat. Počty poslanců ve Sněmovně ale voliči určili jasně,“ připomněl Babišovi Fiala fakt, že koalice má hlasy 108 poslanců.

Tento krok opozice tak podle premiéra nemá žádný dopad kromě toho, že zkomplikuje práci dolní komory, která bude v příštích týdnech schvalovat konsolidační balíček. O situaci by se nicméně Rakušan a Fiala ještě mohli bavit v úterý během jednání koaličních špiček.

Rakušan poté uvedl, že zvažuje trestněprávní kroky vůči Babišovi. Předseda ANO na tiskové konferenci tvrdil, že Rakušan v roce 2019 tlačil na Českou televizi a volal jejímu tehdejšímu řediteli Petru Dvořákovi, aby ovlivnil reportáž o poměrech v jeho hnutí STAN. „Tehdy jsem byl opozičním poslancem a v té době jsem, domnívám se, neměl číslo na ředitele České televize. Nikdy jsem mu nevolal řediteli televize s jakýmkoli nátlakem. Je to čistá lež a lhát se nemá,“ uvedl k tomu na dotaz Deníku N Rakušan.

Ministr vnitra prohlašuje, že šifrovaný telefon běžně nepoužíval. Podle svých slov třikrát pouze přijal hovor a mluvil prostřednictvím tohoto přístroje s Polčákem a Gazdíkem. „Nezáleží opravdu na tom, jakým autem jezdíte ani jaký telefon používáte, ale s kým se bavíte a s kým se stýkáte. Já mám svědomí čisté,“ dodal pro Deník N s tím, že to bylo v době před odhalením kauzy Dozimetr, po volbách a před sestavením nového kabinetu pětikoalice.

Rakušan také dodal, že speciální zařízení přijal v době, kdy měli s kolegy ve STAN podezření, že z jejich jednání unikají informace. „Podnikali jsme opatření i fyzickému zajištění kanceláře. Informace ze schůzek, které byly mezi čtyřma očima v kancelářích STAN, se dostávaly ven. Ano, byli jsme v té situaci nervózní, a to značným způsobem. Nechali jsme si kancelář profesionálně procházet a chtěli jsme, aby situace byla bezpečná,“ vysvětloval ministr, proč telefon přijal.