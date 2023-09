Babiš: Rakušan je největším nebezpečím pro naši zemi

Lídr ANO Andrej Babiš řekl, že je ministr vnitra Vít Rakušan největším nebezpečím pro Česko, „nejen pro občany, ale i pro jeho vládu“. Řekl, že chce premiéra přesvědčit o tom, že Rakušan nemá ve vládě co dělat.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Nikdy jsme neměli ve vládě zástupce takhle organizovaného zločinu. Vznikl jako projekt Redla, Gazdíka a Polčáka a měli jediný cíl: rozkrást veřejné finance,“ pokračoval Babiš.

„Je nepřípustné, aby ministrem vnitra byl předseda STAN a hlavně samotný Vít Rakušan, který to nedokáže vysvětlit. Premiér to bagatelizoval, a pokud to bude nadále pokračovat, tak ANO vyvolá hlasování o nedůvěře vlády,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová.

Hnutí ANO reagovalo na informace Mladé Fronty DNES, která napsala, že ministr vnitra disponoval šifrovaným telefonem. Ten mu dal europoslanec a tehdejší místopředseda STAN Stanislav Polčák. Podobný přístroj měl mít k dispozici dříve i poslanec Petr Gazdík, kterého jeho dřívější kontakty s podnikatelem Michalem Redlem stály post ministra školství.

Ani Gazdík a ani Rakušan nejsou v rámci kauzy Dozimetr z ničeho obviněni. Rakušan ale na vlastnictví tohoto přístroje nevidí nic problematického. V pondělí ve Sněmovně řekl, že telefon v zásadě nevyužíval. Po nástupu do funkce ministra vnitra již totiž měl jiné prostředky pro zabezpečenou komunikaci.

Předseda STAN k tomu řekl, že telefon měl k dispozici proto, že po sněmovních volbách panovala obava z odposlechu a to během jednání o vzniku koalice. „A v době, kdy jsme jednali o podobě vlády, jsme nepotřebovali, aby detaily těch jednání znala neblaze proslulá bezpečnostní divize Agrofertu. Tohle měl být jeden ze způsobů, jak komunikaci vyjednávacího týmu lépe zabezpečit,“ řekl Rakušan Mladé frontě.

Holding Agrofert se ale proti jeho slovům vymezil, slova ministra vnitra chce řešit. „Jako ministr vnitra si je jistě vědom vážnosti a zároveň nesmyslnosti tohoto obvinění, a proto Agrofert hodlá věc předat právníkům,“ řekl Deníku N mluvčí Pavel Heřmanský.

Rakušan nebyl jediný, komu europoslanec Stanislav Polčák dal telefon s aplikací CryptoCult umožňující zabezpečovanou komunikaci. Jak zjistil Deník N, přístroj s touto aplikací dostal i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).