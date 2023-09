Jourová: Internetové platformy musí aktivněji bojovat s dezinformacemi

Internetové platformy musí zvýšit své úsilí, pokud jde o boj s dezinformacemi. V Bruselu to řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Velkým testem, který ukáže, zda úsilí internetových společností při odstraňování nezákonného obsahu funguje, budou sobotní volby na Slovensku.

Signatáři unijního kodexu o dezinformacích, kterých je přes 40 a mezi které patří velké společnosti, jako je Meta, Google či Microsoft, mají dnes zveřejnit obsáhlou zprávu o tom, jak jejich boj s dezinformacemi během posledních šest měsíců vypadal.

„Cením si jejich úsilí, ale očekávám, že vyvinou ještě větší,“ okomentovala zprávu eurokomisařka Jourová. „Ruská propaganda je na internetových platformách stále velmi výrazně přítomná. Kreml bojuje bombami na Ukrajině, pomocí slov pak všude jinde, včetně Evropské unie,“ dodala. Velké internetové společnosti by se nyní podle ní měly soustředit na navýšení svého úsilí a rovněž investic do ověřování faktů. To znamená i zapojit více lidí, kteří budou informace prověřovat a kteří budou hovořit více jazyky.

Podle nedávných informací měla například síť Facebook jen jediného člověka, který ověřoval fakta a prověřoval informace a hovořil slovensky. Tato situace se podle Jourové zlepšila. Se zástupci této sociální sítě se eurokomisařka před nedávnem i setkala a podle ní jí slíbili, že budou pracovat na zvýšení kapacit.

Dobrovolný kodex boje proti dezinformacím za Evropskou komisi zaštiťuje právě Jourová. Sociální síť X, na které se podle studií nachází velké množství manipulativního a dezinformačního obsahu, letos v květnu oznámila, že kodex opouští. Stále se na ni ale vztahuje nový unijní Akt o digitálních službách (DSA).

Loni schválený akt zavazuje velké digitální platformy působící v EU, aby aktivně vyhledávaly dezinformace a propagandu. Měly by je propojovat s ověřenými fakty a spolupracovat s lidmi, kteří se jejich ověřování věnují. Pokud by těmto požadavkům firmy nevyhověly, hrozí jim pokuty až do výše šesti procent ročního celosvětového obratu. (ČTK)