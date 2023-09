Celníci a policisté odhalili skupinu, která pašovala marihuanu po Evropě

Čeští celníci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a polskou policií koncem léta odhalili mezinárodní organizovanou skupinu, která ve velkém organizovala produkci a pašování marihuany po Evropě.

Jejich činnost rozkryli při vyšetřování převozu 137 kilogramů sušeného konopí, které našli v kamionu schované v pytlích s bramborami. Ve společné tiskové zprávě to dnes oznámila celní správa a protidrogová centrála.

Skupina nejméně deseti Poláků pašovala marihuanu ze Španělska do Polska i do jiných zemí, například Anglie. Za minulé tři roky podle polské policie, která pachatele trestně stíhá, skoupila a převezla 1,26 tuny konopí. „Poté, co bylo několik kamionů s pašovaným zbožím zajištěno ve Francii, chtěli pachatelé změnit způsob dopravy, a tak oslovili českou přepravní společnost z Uherského Hradiště. Jejímu majiteli za propašovaný kontraband přislíbili odměnu,“ uvedly mluvčí celníků a protidrogové centrály Martina Kaňková a Lucie Šmoldasová. Díky mezinárodní policejní spolupráci měli celníci o podezřelém kamionu s bramborami informace, a tak náklad zkontrolovali. Ve velkých pytlích našli mezi bramborami ukrytých 137 kilogramových balíčků, v nichž bylo vakuově zabalené sušené konopí za zhruba osm milionů korun. V další distribuci by se cena ještě výrazně navýšila.

Olomoučtí celníci poté zahájili úkony trestního řízení s krycím názvem Rosomák. Vznikl společný vyšetřovací tým Generálního ředitelství cel a Národní protidrogové centrály nazvaný Larus, který rozkrýval pozadí převozu tak velkého množství marihuany. „Ten postupně odhalil další osoby, které obchodovaly a dovážely na území České republiky drogy,“ uvedly mluvčí. V létě při razii celníci s policisty zadrželi několik lidí. Byli obviněni stejně jako přepravní společnost. „Obviněn byl také majitel firmy a jeho syn spolu se svou partnerkou, kteří kamion s nelegálním nákladem řídili,“ uvádí tisková zpráva. (ČTK)